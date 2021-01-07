جونسون يدين مشاهد العنف في واشنطن

المصدر: د ب أ

انضم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى زعماء آخرين في إدانة مشاهد العنف في الولايات المتحدة.

وكتب عبر موقع تويتر: "مشاهد مشينة في الكونغرس الأمريكي. الولايات المتحدة تؤيد الديمقراطية في جميع أنحاء العالم ومن الضروري الآن أن يكون هناك انتقال سلمي ومنظم للسلطة".

ووصفت الوزيرة الأولى في اسكتلندا، نيكولا ستورغين، الأحداث بأنها "مرعبة للغاية".

واشتبكت حشود من المتظاهرين الغاضبين المؤيدين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الشرطة واقتحموا مبنى الكابيتول الأمريكي، حيث كان من المقرر أن يصادق النواب على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في انتخابات نوفمبر.

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