الديمقراطيون ينتزعون السيطرة على مجلس الشيوخ الأمريكي

المصدر: رويترز

انتزع الديمقراطيون أمس الأربعاء السيطرة على مجلس الشيوخ الأمريكي بفوز مرشحهم بالمقعد الثاني الذي كان شاغرا في جولة إعادة في ولاية جورجيا، بما يعزز طموح الرئيس المنتخب جو بايدن في دعم المجلس لأجندته التشريعية.

وقال مركز إديسون للأبحاث إن الديمقراطي جون أوسوف تغلب على الجمهوري ديفيد بيردو، إذ حصل الأول على 50.3 بالمئة من الأصوات مقابل حصول منافسه على 49.7 منها بعد حصر 98 بالمئة من الأصوات.

ودفع الفارق أوسوف لتجنب إعادة فرز كانت محتملة وتوقع المركز أن تقدمه سيستمر في تحقيق فارق أكبر على منافسه.

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