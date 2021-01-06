قاضية بريطانية تحكم بعدم الإفراج بكفالة عن جوليان أسانغ

المصدر: د ب أ

أصدرت قاضية بريطانية حكما اليوم الأربعاء بعدم الإفراج بكفالة عن مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانغ، حيث يواجه طلب تسليمه للولايات المتحدة أمام المحاكم.

ويعني الحكم أن أسانغ سوف يبقى في سجن بيلمارش جنوب شرق لندن.

وقالت القاضية فانيسا بارايتسر إنها أدركت أن مؤسس موقع ويكيليكس يمكنه محاولة الفرار إذا تم الإفراج عنه بكفالة.

وقبل يومين، حكمت القاضية نفسها بأنه لا ينبغي تسليم الأسترالي أسانغ 49 عاما إلى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات بالتجسس، وذلك بسبب مخاوف على صحته.

وأكد محامو الولايات المتحدة خلال جلسة اليوم الأربعاء أنهم قدموا استئنافا ضد الحكم برفض تسليمه.



تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز