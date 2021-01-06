ساعات حاسمة.. هل يمنع بنس الكونجرس من التصديق على فوز بايدن؟

المصدر: رويترز

قال مستشارون إن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس سيلتزم بمهامه الرسمية، ولن يمنع تصديق الكونجرس اليوم الأربعاء على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن رغم ضغوط من الرئيس دونالد ترامب حتى يساعده في إبطال هزيمته في الانتخابات.

فقد كثف ترامب أمس الثلاثاء الضغط على بنس ليمنع تصديق الكونجرس على نتائج الانتخابات التي أجريت في نوفمبر تشرين الثاني في إطار سعيه المستمر للبقاء في السلطة.

وسيرأس بنس جلسة مشتركة للكونجرس اليوم الأربعاء يتلقى خلالها نتائج أصوات المجمع الانتخابي لكل ولاية والتي تحدد الفائز في انتخابات الرئاسة.

وحصل الرئيس المنتخب جو بايدن على 306 أصوات في المجمع الانتخابي مقابل 232 صوتا لترامب كما هزمه بفارق يزيد على سبعة ملايين صوت في الاقتراع العام، وأقرت الولايات بالفعل هذه النتائج.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر أمس الثلاثاء "يحظى نائب الرئيس بسلطة رفض الناخبين المختارين بالتزوير" في أحدث مزاعمه عن تزوير واسع للانتخابات والتي لا يدعمها بأدلة.

لكن مصدرا مطلعا قال إن بنس أبلغ ترامب بأنه لا يعتقد أن لديه سلطة منع التصديق على النتائج.

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