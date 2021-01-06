بالفيديو.. نيكولا ستورجين تحذر ترامب من زيارة إسكتلندا

المصدر: البيان الإلكتروني

حذرت رئيسة وزراء إسكتلندا نيكولا ستورجن دونالد ترامب من أن الإغلاق الساري في المقاطعة البريطانية، حيث يملك ملعبين للغولف، لا يسمح له بزيارتها، بعد تقارير صحفية عن زيارة محتملة في نهاية ولايته.

وذكرت صحيفة صنداي بوست الإسكتلندية أن مطار بريستويك في شرق إسكتلندا أخطِر بأن طائرة بوينغ 757 يستخدمها الرئيس الأمريكي ستصل في 19 يناير في اليوم السابق لتنصيب خلفه الديمقراطي جو بايدن.

وأثار الأمر التكهنات بشأن زيارة محتملة، وتحدثت الصحيفة عن نشاط مكثف في هذا المطار للطائرات العسكرية الأمريكية، والتي قيل إنها قامت بمهمة استطلاعية في منتجع ترامب تورنبيري وهو واحد من منتجعين يملكهما ترامب في إسكتلندا.

وفي اتصال أجرته فرانس برس، أكد مطار بريستويك عبر متحدث باسمه "عدم انتظار زيارة يقوم بها دونالد ترامب في يناير"، وفق "يورونيوز".

وعندما سُئلت عن الأمر خلال مؤتمر صحفي، قالت رئيسة الوزراء الإسكتلندية: "ليست لدي فكرة عن خطط سفر دونالد ترامب"، عدا عن أنها تأمل "أن يكون مشروعه في المستقبل القريب هو مغادرة البيت الأبيض".

ثم أضافت "لكن في الوقت الحالي لا نسمح للناس بالمجيء إلى إسكتلندا، باستثناء الزيارات الضرورية" بعد تشديد تدابير الإغلاق منذ الاثنين.

وقالت ستورجن إن "هذا ينطبق عليه كما ينطبق على أي شخص آخر... والمجيء للعب الغولف هو سبب لا أعتبره ضروريًا".

تنتشر التكهنات حول ما سيفعله دونالد ترامب، الذي ما زال يرفض الاعتراف بالهزيمة، بالنسبة لتنصيب جو بايدن في 20 يناير. وإذا لم يحضر حفل التنصيب في واشنطن فسيخالف تقليدًا عمره أكثر من قرن.

ولم يجب منتجع تورنبيري للغولف حتى الآن على أسئلة فرانس برس.

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