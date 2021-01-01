شاهد.. أستراليا تستقبل العام الجديد بعروض للألعاب النارية

المصدر: البيان الإلكتروني

استقبل سكان سيدني في أستراليا العام الجديد 2021 بعرض كبير للألعاب النارية من على جسر ميناء سيدني، والذي يعتبر رمزا سياحيا لمدينة سيدني ويربطها من الجانب الآخر بشاطئها الشمالي، بحسب "يورونيوز".

وبدأ العام الجديد بتدابير احترازية لكبح انتشار الوباء ومنع الاحتفالات الخاصة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز