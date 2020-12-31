إصابة مسؤول ومقتل سائقه في انفجار بالقصر الرئاسي في كابول

المصدر: د ب أ

أكد فاضل فضلي، رئيس المكتب الإداري للرئيس الأفغاني، تعرض جاويد والي، نائب منسق شؤون المستشارين في القصر الرئاسي، لـ"إصابات خطيرة"، في انفجار عبوة ناسفة صباح اليوم، ومقتل سائقه.

وذكرت قناة "طلوع نيوز" الإخبارية الأفغانية، التي أوردت النبأ، أنه في البداية قالت الشرطة إن الانفجار الذي استهدف سيارة في مدينة كابول صباح اليوم، أسفر عن مقتل مدني وإصابة اثنين آخرين.

ووقع الانفجار في نحو الساعة 0810 صباحاً بالتوقيت المحلى، عندما انفجر لغم كان يستهدف سيارة في منطقة "تشهيل سوتون" في مدينة كابول، صباح اليوم، بحسب ما جاء في بيان الشرطة.

وقالت الشرطة إنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجار على الفور.

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