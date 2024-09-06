قرقاش: زيارة السيسي لتركيا تحمل في طياتها رؤية إيجابية للمستقبل

المصدر: دبي - البيان

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى تركيا تحمل في طياتها رؤية إيجابية للمستقبل. وكتب معاليه في تغريدة عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «زيارة فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تركيا خطوة مهمة نحو تعزيز جسور التواصل الإقليمي، وتحمل في طياتها رؤية إيجابية للمستقبل.. الدول العربية والإقليمية مطالبة اليوم بالتواصل والتعاون وترتيب أولوياتها للتصدي للتحديات وتحقيق الازدهار والاستقرار المشترك».

يذكر أن الرئيسين المصري، عبدالفتاح السيسي، والتركي رجب طيب أردوغان، أكدا في أنقرة، أول من أمس، رغبتهما في تحسين العلاقات الثنائية في شتى المجالات. وقال أردوغان في مؤتمر صحفي مع السيسي: «إن تركيا تريد توطيد علاقاتها مع مصر في قطاعي الغاز الطبيعي والطاقة النووية، مشيراً إلى أن أنقرة تمضي بخطوات ثابتة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع القاهرة، وتشجيع الاستثمارات، وتطوير العلاقات مع مصر في مجال الطاقة».

ولفت السيسي إلى أن زيارته إلى أنقرة، ومن قبلها زيارة أردوغان للقاهرة، تعكس الإرادة المشتركة لبدء مرحلة جديدة من الصداقة والتعاون بين مصر وتركيا، استناداً لدورهما المحوري في محيطهما الإقليمي والدولي.

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