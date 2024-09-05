الإمارات تتضامن مع مصر بشأن محور فيلادلفيا وتدين مزاعم إسرائيل

المصدر: أبوظبي - وام، عواصم - وكالات

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أعربت دولة الإمارات عن تضامنها الكامل مع مصر في مواجهة المزاعم والادعاءات الإسرائيلية بشأن محور فيلادلفيا، كما أدانت واستنكرت بشدة التصريحات الإسرائيلية المسيئة في هذا الصدد، التي تهدد الاستقرار وتفاقم الأوضاع في المنطقة.

وأشادت وزارة الخارجية، في بيان لها، بجهود جمهورية مصر العربية الحثيثة التي تبذلها إلى جانب دولة قطر الشقيقة والولايات المتحدة الصديقة، لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، معربة عن أملها بأن تسفر عن تهدئة تقود لإنهاء الحرب، بما يجنب الشعب الفلسطيني الشقيق المزيد من المعاناة، وبما يسهم في ترسيخ دعائم الاستقرار وتحقيق الأمن المستدام في المنطقة.

ودعت الوزارة السلطات الإسرائيلية إلى وقف التصعيد، وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، مؤكدة رفض دولة الإمارات كافة الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، التي تهدد بالمزيد من التصعيد.

وشددت الوزارة على أهمية دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

إدانة سعودية

وكانت المملكة العربية السعودية استنكرت بشدة، أول من أمس، التصريحات الإسرائيلية بشأن محور فيلادلفيا، حيث أعربت الخارجية السعودية عن «إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتصريحات الإسرائيلية بشأن محور فيلادلفيا، والمحاولات العبثية لتبرير الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقوانين والأعراف الدولية، مؤكدة تضامنها ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة في مواجهة تلك المزاعم الإسرائيلية».

وحذرت المملكة من عواقب هذه التصريحات الاستفزازية، وما لها من تبعات في تقويض جهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة، للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتزيد حدة التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، لتجدّد تأكيدها على أهمية وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني، و«ضرورة تضافر الجهود الدولية لتمكينه من حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

وأدانت رابطة العالم الإسلامي تصريحات الحكومة الإسرائيلية بشأن محور فيلادلفيا، و«المحاولات العبثية لتبرير انتهاكاتها المتواصلة لكل القوانين والأعراف الدولية». وفي بيان للأمانة العامة، ندد أمينها العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، محمد بن عبدالكريم العيسى، بـ«الانتهاكات الجسيمة والمتواصلة التي ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، استهتاراً بكل الأعراف والقوانين الدولية، وتقويضاً للمساعي الحميدة التي تبذل من أجل وقف الحرب»، مؤكداً في هذا السياق «التضامن التام إلى جانب جمهورية مصر العربية في مواجهة كل المزاعم الإسرائيلية».

كما جدد العيسى دعوة الرابطة الملحّة للمجتمع الدولي «ليقف وقفة صادقة وجادة لإنهاء هذه المأساة الإنسانية المروعة التي يمر بها الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية، واتخاذ إجراءات فاعلة وملموسة لضمان وقف هذا العدوان الوحشي المتواصل».

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