الإمارات تدين الهجوم الإرهابي في كابول

المصدر: أبوظبي - وام، أ ف ب

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أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي، الذي وقع أمام مقر النيابة العامة في كابول، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص الأبرياء. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب، التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القانون الدولي. وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها إلى أفغانستان وشعبها الصديق، ولأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأسفر هجوم تبناه تنظيم داعش الإرهابي عن سقوط 6 قتلى، و13 جريحاً، وقال التنظيم الإرهابي، إن أحد عناصره وصل إلى مقر النيابة العامة في منطقة دار الأمان جنوب كابول، وإنه انتظر لحظة خروج موظفي النيابة من البوابة الرئيسة للمقر بعد انتهاء دوامهم، وفجر سترته الناسفة بينهم، وأفادت حكومة طالبان بمقتل ستة أشخاص، وإصابة 13 آخرين في الهجوم، الذي وقع في منطقة مزدحمة.

وقال الناطق باسم حكومة طالبان، ذبيح الله مجاهد، في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، الشهر الماضي، إن كابول سحقت تنظيم داعش. وأضاف مجاهد: «لم يعد هناك جماعة من هذا النوع تشكل تهديداً على أي شخص في أفغانستان، ووقع آخر هجوم انتحاري تبناه تنظيم داعش في أفغانستان في 21 مارس الماضي في قندهار جنوب أفغانستان، وأدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وفق حصيلة رسمية، إلا أن مصدراً طبياً أفاد بمقتل 20 شخصاً، معظمهم موظفون حكوميون كانوا موجودين أمام أحد المصارف».

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