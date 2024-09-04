مجلس التعاون الخليجي يرفض تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي ويدعم مصر في مساعيها الإقليمية

المصدر: البيان

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أعرب جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن التضامن والوقوف الكامل لمجلس التعاون مع جمهورية مصر العربية ضد التصريحات المستفزة الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي، والتي تهدف إلى تشويه صورة مصر والإساءة إلى دورها الريادي والكبير في المنطقة، وجهودها الجلية والواضحة في الوساطة لحل الأزمة في غزة.

وأكد الأمين العام أن لجمهورية مصر دورًا محوريًا في تعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي، من خلال جهودها المتواصلة في الوساطة لتحقيق التهدئة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني منذ اندلاع الأزمة.

وشدد على رفض مجلس التعاون التام لمثل هذه التصريحات غير المسؤولة، والتي لا تخدم السلام في المنطقة بل تسهم في زيادة التوتر وتفاقم الأوضاع، وأكد على ضرورة التزام إسرائيل بالمبادئ الدولية والاتفاقيات الموقعة وكذلك وقف نهجها العدواني في غزة وكافة المناطق الفلسطينية.

واختتم الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي تصريحه بتجديد دعم دول المجلس الثابت لمصر في مساعيها الدؤوبة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، والعمل المشترك لتحقيق الأهداف السامية التي تجمع الدول العربية والإسلامية في مواجهة التحديات المشتركة.

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