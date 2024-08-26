قرقاش: جهود الإمارات في المحادثات السودانية أمر حيوي

المصدر: أبوظبي - البيان ووام

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن جهود الإمارات في محادثات السلام السودانية أمر حيوي في نجاح السعي المشترك للسلام، فيما أشاد مجلس حكماء المسلمين بجهود مجموعة «متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح وتحقيق السلام في السودان».

وعلى صفحته في موقع «إكس»، كتب معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش «تستمر جهود الإمارات في محادثات السلام السودانية ومن ضمنها العمل الفعّال لإشراك النساء والاستماع لصوتهن باعتبار ذلك أمراً حيوياً يرتبط ارتباطاً وثيقاً بنجاح سعينا المشترك للسلام». وأضاف معاليه «تمثيل النساء في المحادثات ركيزة أساسية لتلبية احتياجات المجتمع بأكمله وإرساء السلام والازدهار المستدام».

وأشاد مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس المجلس، بالجهود التي تبذلها مجموعة «متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح وتحقيق السلام في السودان» (ALPS)، التي تضم كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأفريقي، وسويسرا، والأمم المتحدة؛ لتخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوداني، وتعزيز فرص تحقيق السلام والاستقرار في السودان.

وأكد المجلس، في بيان أمس، أن الصيغة الجديدة التي تم التوصل إليها خلال اجتماعات المجموعة في سويسرا، من شأنها أن تسهم في التخفيف من معاناة الشعب السوداني بما في ذلك توفير وصول إنساني آمن ودون عوائق، وتقديم التزامات بتحسين حماية المدنيين وخاصة النساء والأطفال، مشيراً إلى أن هناك حاجة ضرورية لتنفيذ بنود بيان مجموعة «متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح وتحقيق السلام في السودان» (ALPS)، بشكل عاجل وفوري لمعالجة الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها الملايين من أبناء الشعب السوداني.

كما أكد مجلس حكماء المسلمين، دعمَه الثابت والراسخ لكافة الجهود الرامية إلى التوصل لحل دائم للأزمة السودانية بطرق سلمية يتم فيها تغليب صوت الحكمة ووقف الاقتتال الداخلي وإنهاء الانقسامات وتعزيز روح المصالحة والتضامن بين أبناء الشعب السوداني، وصولاً إلى اتفاق نهائي يضمن وحدة الأراضي السودانية، ويحقق تطلعات شعبه في العيش بأمان وسلام واستقرار.

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