وساطة إماراتية بين روسيا وأوكرانيا تتكلل بإطلاق 230 أسيراً

المصدر: أبوظبي، موسكو، كييف - وكالات

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في انجاز دبلوماسي كبير يعزز الدور في تحقيق السلام عالمياً نجحت وساطة قادتها دولة الإمارات في إنجاز عملية تبادل أسرى حرب جديدة بين روسيا وأوكرانيا، شملت 230 أسيراً، فيما أعربت موسكو عن شكرها لدولة الإمارات على دورها في العملية.

وأعلنت دولة الإمارات عن نجاح جهود وساطة، قامت بها بين جمهوريتي روسيا الاتحادية وأوكرانيا، في إنجاز عملية تبادل أسرى حرب جديدة، شملت 230 أسيراً مناصفة بين الجانبين، ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تم تبادلهم بين البلدين في هذه الوساطات إلى 1788.

وتوجهت وزارة الخارجية بالشكر إلى حكومتي كل من روسيا الاتحادية وأوكرانيا، على تعاونهما مع الوساطة التي بذلتها دولة الإمارات، معتبرة أن هذا الإنجاز الذي يأتي بعد نحو شهر على وساطة سابقة ناجحة يعكس التزام دولة الإمارات كوسيط موثوق به لدى الطرفين في دعم المسار الدبلوماسي لحل الأزمة بين البلدين.

واعتبرت الوزارة أن نجاح الوساطة الجديدة وهي السابعة من نوعها منذ بداية العام 2024 تجسد علاقات الصداقة والشراكة، التي تجمع دولة الإمارات بالبلدين، كما أكدت الوزارة استمرار مساعي دولة الإمارات في دعم كافة الجهود والمبادرات،التي تهدف إلى الوصول لحل سلمي للنزاع بين البلدين، مؤكدة أن الحوار وخفض الصعيد السبيل الوحيد لحل الأزمة، ما سيسهم في التخفيف من الآثار الإنسانية الناجمة عنها.

تجدر الإشارة إلى أن جهود الوساطة الإماراتية نجحت منذ بداية العام الجاري في إتمام ست عمليات تبادل أسرى حرب بين روسيا وأوكرانيا، كما نجحت في ديسمبر 2022 في تبادل مسجونيْن بين الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا الاتحادية. بدورها أعربت وزارة الدفاع الروسية عن شكرها لدولة الإمارات على دورها في تسهيل عملية تبادل الأسرى، مشيرة إلى أن العسكريين الروس، الذين شملتهم عملية التبادل تم أسرهم في كورسك.

وأوضحت الوزارة أن جميع الجنود الروس المفرج عنهم موجودون حالياً في روسيا البيضاء، وسيتلقون الرعاية الطبية عند عودتهم إلى بلدهم.

من جهته، نشر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، صورة مع أسرى الحرب الأوكرانيين، وقد التف كل منهم بعلم البلاد بلونيه الأزرق والأصفر، وعانقوا بعضهم بعضاً، لافتاً إلى أن العائدين هم من أفراد حرس الحدود والحرس الوطني والبحرية والقوات المسلحة. إلى ذلك قال دميتري لوبينيتس، مفوض حقوق الإنسان في أوكرانيا، إن 82 من الأوكرانيين العائدين دافعوا عن ميناء ماريوبول في العام 2022.

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