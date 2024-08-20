الإمارات تدعو أطراف حرب السودان لحماية المدنيين وعمال الإغاثة

المصدر: أبوظبي - وام

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دعت الإمارات ودول أخرى أطراف الحرب في السودان لحماية المدنيين وعمال الإغاثة، وذلك في بيان مشترك صدر أمس عن الإمارات والولايات المتحدة وسويسرا والسعودية ومصر والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني.

لحظة صمت

وجاء في البيان «بدأنا اجتماعنا اليوم بلحظة صمت احتفاء باليوم العالمي للعمل الإنساني، إذ نسعى إلى تقدير التزام العاملين في المجال الإنساني الذين ضحوا بأرواحهم خلال تأدية عملهم، من خلال مواصلة جهودنا معاً في سويسرا لإعادة فتح جميع شرايين الإمداد الرئيسية للغذاء والدواء للوصول إلى ملايين الأشخاص الذين يعانون من الجوع ويواجهون الجوع الحاد داخل السودان».

غير مقبول

وأضاف البيان المشترك: «منذ أبريل 2023، قُتل ما لا يقل عن 22 عامل إغاثة أثناء تأدية عملهم في السودان وأصيب ما لا يقل عن 34، وهذا أمر غير مقبول».

وأكدت الدول الموقعة على البيان تضامنها «مع جميع العاملين في المجال الإنساني، من السودانيين والدوليين، الذين يعملون في جميع أنحاء السودان بتفان وبلا كلل لخدمة المحتاجين، رغم ما يواجهون من مخاطر هائلة أثناء قيامهم بأداء عملهم». ودعا البيان بشكل عاجل أطراف هذه الحرب المروعة إلى حماية المدنيين وعمال الإغاثة واحترام التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، والتي أكدوا عليها في إعلان جدة.

وختم البيان بالقول «نحن، المجتمعون هنا، ملتزمون بالعمل من أجل الإنسانية وندعو أطراف هذا الصراع إلى القيام بالشيء ذاته».

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