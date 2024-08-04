الإمارات تستنكر تفجير مقديشو الإرهابي

المصدر: (أبوظبي، مقديشو – وكالات)

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أدانت دولة الإمارات بشدة التفجير الإرهابي، الذي وقع في العاصمة الصومالية مقديشو، وأدى إلى مقتل وإصابة عشرات من الأشخاص الأبرياء. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب، التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي.

وكان 32 شخصاً قتلوا وأصيب 63، أمس، في تفجير انتحاري نفذته حركة الشباب الإرهابية في العاصمة الصومالية مقديشو. وأعلنت شرطة مقديشو أن انتحارياً فجر نفسه على شاطئ ليدو، الذي يرتاده رجال أعمال وموظفون حكوميون في حي راقٍ، تنتشر فيه الفنادق الفخمة والمطاعم، وتعرض لهجمات في الماضي، وبعد التفجير قام مسلحون بإطلاق النار على مرتادي الشاطئ. وقالت الشرطة إن الإرهابيين أطلقوا النار عشوائياً على المدنيين. وأضافت أنها قتلت 5 من المهاجمين.

وقال شهود عيان إن الهجوم بدأ من أحد الفنادق، وإنه كان من الصعب التمييز بين الأحياء والأموات، وإن الشاطئ كان مزدحماً بالناس عندما وقع الانفجار.

وأضاف شهود عيان أن الجميع أصيب بالذعر، وكان من الصعب معرفة ما يحدث لأن إطلاق النار بدأ بعد وقت قصير من الانفجار.

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