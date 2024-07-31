قرقاش: الجهود الدبلوماسية والسياسية أصبحت أكثر إلحاحاً في ظل التصعيد المقلق بالمنطقة

المصدر: البيان

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن ما تشهده المنطقة من تطورات وأحداث جسيمة من بيروت إلى طهران وعلى أكثر من صعيد مقلقة للغاية، مشيراً إلى أن الجهود الدبلوماسية والسياسية أصبحت أكثر إلحاحاً وحتمية."

وقال معاليه على حسابه عبر منصة "إكس": "التصعيد وردود الفعل غير المحسوبة دون أدني اعتبار للقوانين التي تحكم علاقات الدول وسيادتها تعقد الموقف وتزيد خطر عدم الاستقرار."

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