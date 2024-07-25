الخطوط الكويتية: عودة رحلة سراييفو بسبب خلل فني في الطائرة دون أضرار

المصدر: د ب ا

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أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية عودة رحلتها رقم (125ku) المتجهة إلى سراييفو نتيجة خلل فني، مؤكدة أن الطائرة عادت بسلام ودون أي أضرار والركاب جميعا بخير.

وقالت الخطوط الكويتية، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن طاقم الطائرة اتخذ كل إجراءات السلامة اللازمة، موضحة أنه يتم حاليا التنسيق مع الركاب لإكمال إجراءات سفرهم إلى وجهتهم النهائية.

وأفادت بأن التحقيقات جارية لمعرفة أسباب هذا الخلل الفني وفقا للإجراءات المعتمدة في الشركة، معربة عن شكرها للجميع على تفهمهم وتعاونهم في الحفاظ على سلامة المسافرين.

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