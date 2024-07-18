«شرطة عمان السلطانية» تكشف هوية المتورطين في حادثة الوادي الكبير

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شرطة عمان السلطانية أن الجناة الثلاثة المتورطين في حادثة إطلاق النار في محافظة مسقط بالوادي الكبير هم عمانيون، وهم أخوة وقد لقوا حتفهم نتيجة إصرارهم على مقاومة رجال الأمن.

ونشرت الشرطة في بيان لها عبر حساباتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي "حرصاً من شرطة عمان السلطانية على إطلاع الجمهور الكريم بمستجدات حادثة إطلاق النار في الوادي الكبير، فقد تأكد بأن الجناة الثلاثة المتورطين في الحادث عمانيون، وهم أخوة وقد لقوا حتفهم نتيجة إصرارهم على مقاومة رجال الأمن، وقد دلت إجراءات التحريات والتحقيقات بأنهم من المتأثرين بأفكار ضالة، وتكرر شرطة عمان السلطانية شكرها للجميع على متابعتهم واهتمامهم وحرصهم على أمن وسلامة وطنهم".

وتسبب الحادثة في مقتل 5 أشخاص فيما استشهد شرطي عماني في حادثة إطلاق النار التي وقعت قبل أيام بمنطقة الوادي الكبير في محافظة مسقط، وحسب وكالة الأنباء العمانية فقد أنهت شرطة عمان السلطانية والأجهزة العسكرية والأمنية، إجراءات التعامل مع الحادثة.

وأسفرت الحادثة حسب الوكالة عن وفاة خمسة أشخاص واستشهاد أحد رجال الشرطة ومقتل الجناة الثلاثة، إضافة إلى إصابة 28 شخصاً من جنسيات مختلفة بينهم 4 أشخاص أثناء تأدية واجبهم الوطني من رجال الشرطة ومنتسبي هيئة الدفاع المدني والإسعاف، حيث تم نقلهم إلى المؤسسات الصحية لتلقي العلاج، مضيفة أن عمليات التحري والبحث والتحقيقات متواصلة في ملابسات الحادثة.

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