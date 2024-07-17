قرقاش: البعد الإنساني يجب أن يكون محور جهود وقف الحروب

المصدر: دبي- البيان

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قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، إن تهاون الأطراف المتحاربة في عالمنا العربي في تعاملها مع البعد الإنساني أمر مؤسف، مشدداً على أن البعد الإنساني يجب أن يكون محور جهود وقف الحروب.

وقال معالي الدكتور أنور قرقاش في تغريدة على منصة «إكس»: إن «تهاون الأطراف المتحاربة في عالمنا العربي في تعاملها مع البعد الإنساني أمر مؤسف، فمن حرب إسرائيل على غزة إلى سوريا واليمن والسودان رأينا حجم المعاناة المروعة للمدنيين». وأضاف معاليه: «البعد الإنساني يجب أن يكون محور جهود وقف الحروب والحلول السياسية وعدم تركه للغرب والمنظمات الإغاثية فقط».

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