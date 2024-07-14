الكويت تدين بشدة مجازر الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني

المصدر: وام

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أدانت دولة الكويت السبت وبأشد العبارات المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني والاعتداءات المتعمدة على فرق الإغاثة والتي كان آخرها القصف الذي تعرض له اليوم مخيم النازحين في خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية، أن دولة الكويت تعتبر ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلية من اعتداءات إجرامية واضحة وصريحة تدل بما لا يدع مجالا للشك أن تلك القوات ترتكب جرائم حرب وتستخف بالجهود الدولية لوقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق ينهي العدوان المستمر منذ شهر أكتوبر من العام الماضي.

وجدد البيان دعوة دولة الكويت للمجتمع الدولي ومجلس الأمن بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإلزام قوات الاحتلال بالانصياع للقرارات الدولية ذات الصلة.

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