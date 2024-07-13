سلطنة عمان تدين القصف الإسرائيلي للمدنيين العزل في مواصي خان يونس

المصدر: وام

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أعربت سلطنةُ عُمان عن إدانتها واستنكارها الشديدين للقصف الجوي الذي استهدفت به قواتُ الاحتلال الإسرائيلي المدنيين العزّل في مواصي خان يونس بقطاع غزّة وأسفر عن استشهاد وإصابة المئات من النساء والأطفال وكبار السن.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم أوردته وكالة الأنباء العمانية، أن ذلك يعد عملا إرهابيا صريحا وبرهانا جديدا لسياسة الإبادة المتعمدة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلية الغاشمة تجاه الشعب الفلسطيني، في انتهاك صريح للقوانين والمواثيق الدولية الداعية لحماية وصون المدنيين، واستخفافا من قبل حكومة دولة الاحتلال بكافة القرارات والمطالبات الدولية الداعية للوقف الفوري لإطلاق النار.

وجددت سلطنة عُمان مناشدتها للمجتمع الدولي لوضع حدٍ للانتهاكات الإسرائيلية وجرائم الإرهاب التي ترتكبها منذ شهور دون رادع أو حسيب.

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