قطر تدين بأشد العبارات المجزرة الإسرائيلية المروعة بحق نازحين في غزة

المصدر: وام

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أدانت دولة قطر، بأشد العبارات، هجوم قوات الاحتلال الإسرائيلي المروع الذي استهدف خيام نازحين في منطقة المواصي في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وأدى إلى استشهاد وإصابة مئات المدنيين العزل، واعتبرته مجزرة وحشية صادمة، وحلقة جديدة في سلسلة جرائم الاحتلال المستمرة في حق الشعب الفلسطيني والإنسانية جمعاء.

وجددت وزارة الخارجية، في بيان أوردته وكالة الأنباء القطرية اليوم، التأكيد على أن تكرار جرائم الاحتلال الشنيعة، في إطار حربه المستمرة على غزة، يثبت يوما بعد يوم الحاجة الملحة إلى تحرك دولي عاجل لإنهاء هذا العدوان الغاشم فورا، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، كما حذرت في هذا السياق من أن استهتار الاحتلال الإسرائيلي بالدم الفلسطيني ومحاولاته المتكررة لفرض سياسة الأمر الواقع، ونزع الحقوق الفلسطينية التي كفلها القانون الدولي، ستقوض الجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين، وتمهد بالتالي لاتساع دائرة العنف في المنطقة وتهديد السلم والأمن الدوليين.

كما جددت وزارة الخارجية، التأكيد على موقف قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

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