السعودية تدين استمرار مجازر الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني

المصدر: وام

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أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها بأشد العبارات واستنكارها استمرار مجازر الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني على يد آلة الحرب الإسرائيلية، وآخرها استهداف مخيمات النازحين في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وجددت وزارة الخارجية، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم، مطالبة المملكة بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وتوفير الحماية للمدنيين العزل في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة على ضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.

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