الشعبة البرلمانية الإماراتية تدعو إلى تعزيز العمل الجماعي في ظل الأزمات التي تواجه الدول العربية

المصدر: القاهرة - وام

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دعت الشعبة البرلمانية الإماراتية في اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان التي عقدت، أمس، في العاصمة المصرية القاهرة، إلى أهمية تعزيز العمل الجماعي من خلال الدبلوماسية البرلمانية.

والتنسيق والتعاون بين البرلمانات العربية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، بما يخدم آمال وتطلعات الشعوب العربية، في ظل التحديات والأزمات غير المسبوقة التي تواجه الدول العربية، حيث تم إعداد مسودة «رؤية عربية شاملة بشأن تعزيز الأمن والاستقرار في العالم العربي».

شارك أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي، في اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان، التي عقدت أمس في القاهرة، تحضيراً للجلسة الخامسة من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي التي ستعقد غداً في مقر جامعة الدول العربية.

وتضم مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية كلاً من محمد أحمد اليماحي، رئيس المجموعة وعضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وناعمة عبدالله الشرهان، نائب رئيس المجموعة وعضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، ومحمد حسن الظهوري، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية.

وأكد محمد اليماحي أهمية تعزيز العمل الجماعي من خلال الدبلوماسية البرلمانية، والتنسيق والتعاون بين البرلمانات العربية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، بما يخدم آمال وتطلعات الشعوب العربية، في ظل التحديات والأزمات غير المسبوقة التي تواجه الدول العربية.

وأوضح أن لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي أعدت في هذا السياق مسودة «رؤية عربية شاملة بشأن تعزيز الأمن والاستقرار في العالم العربي»، وتأتي القضية الفلسطينية في مقدمة القضايا العربية، خاصة في ظل ما يشهده قطاع غزة من تداعيات إنسانية كارثية، خلفت الآلاف من القتلى والمصابين، وأدت إلى تدمير للمساكن والمرافق الطبية والبنية التحتية، وتهجير وتشريد الملايين من أهالي القطاع.

وقالت ناعمة الشرهان، إن لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب ناقشت موضوع «دور الأسرة في التنمية وتعزيز القيم المجتمعية» على اعتبار أن الأسرة تقوم بدور حيوي وأساسي في بناء المجتمعات وتشكيل مستقبلها، من خلال التنشئة الاجتماعية والدعم العاطفي والاقتصادي والتعليم والتوجيه والرعاية الصحية.

وأضافت أن دعم الأسرة والحفاظ على استقرارها من الأمور الضرورية لتحقيق التنمية المستدامة والتقدم الاجتماعي، مشيرة إلى أن الأسرة في دولة الإمارات تتمتع بمكانة مهمة في المجتمع، كونها الوحدة الأساسية في بناء المجتمع والحفاظ على التقاليد والقيم الثقافية.

وذكرت الشرهان أن اللجنة ناقشت مستجدات تنظيم ندوة «حماية القيم المجتمعية في العالم العربي»، وإطلاق الوثيقة البرلمانية للمرأة العربية، وآليات تفعيل توصية إطلاق وثيقة اللغة العربية.

من جانبه قال محمد الظهوري، إن لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية اطلعت على تقرير نشاط اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، ومشروع «الاستراتيجية العربية لدعم ريادة الأعمال في الدول العربية».

مضيفاً أن دولة الإمارات أولت بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة اهتماماً كبيراً بتنمية وتطوير قطاع الأعمال، وانتهجت خطوات تحفيزية للشركات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

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