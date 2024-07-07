السعودية تدين قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة تابعة للأونروا في غزة

المصدر: وام

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أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، تؤوي النازحين المدنيين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وجددت وزارة الخارجية، في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية، رفض المملكة التام للاستهداف الممنهج ضد المدنيين، مع مطالبتها بالوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية والإغاثية والعاملين فيها، وضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.

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