الإمارات تقدم 28 مليون دولار لـ«مفوضية اللاجئين» و«الصحة العالمية» لمعالجة الأزمة الإنسانية في السودان

المصدر: جنيف، نيويورك ــ وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أبرمت دولة الإمارات مع كل من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الصحة العالمية اتفاقيتين تقدم من خلالهما 28 مليون دولار لدعم العمليات الإنسانية للمفوضية في السودان والدول المجاورة والمبادرات الصحية الهامة في السودان، والتي تهدف إلى التخفيف من الظروف القاسية التي يواجهها الشعب السوداني الشقيق.

وأبرمت الإمارات والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أمس، اتفاقية، تقدم من خلالها الإمارات 20 مليون دولار لدعم العمليات الإنسانية للمفوضية في السودان والدول المجاورة.

وقع الاتفاقية، من جانب دولة الإمارات سلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، وعن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مارك مانلي، رئيس إدارة علاقات المانحين وحشد الموارد، وبحضور معالي لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، وفيليبو غراندي، المفوض السامي لشؤون اللاجئين، وذلك في مقر المفوضية في جنيف. ستساعد هذه المخصصات في تحسين المأوى والرعاية الصحية والخدمات الأساسية لآلاف النازحين في كل من السودان وجنوب السودان.

التزام

وقالت معالي لانا زكي نسيبة: «إن التزامنا بدعم القضايا الإنسانية يتعزز من خلال الشراكات الاستراتيجية. وتعد هذه الشراكة مع المفوضية واحدة منها. معاً، يمكننا إحداث تأثير كبير في السودان، وتوفير الإغاثة والأمل للفئات الأكثر احتياجاً. ولا تزال الإمارات ملتزمة بتضامنها مع شعب السودان الشقيق خلال هذه الأزمة».

وأضافت: «نتطلع إلى العمل مع شركاء آخرين لضمان أن تصبح الالتزامات التي تم التعهد بها في باريس ملموسة على أرض الواقع».

من جهته، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي: «إن مساهمات الدول ضرورية لتوفير المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة التي تشتد الحاجة إليها من قبل الأشخاص المستضعفين في السودان والذين أجبروا على اللجوء والنزوح».

تخصيص

كما خصصت الإمارات 8 ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية. ووقع الاتفاقية، من جانب الإمارات سلطان الشامسي، وعن منظمة الصحة العالمية، المدير العام للمنظمة د. تيدروس أدهانوم غيبريسوس، وبحضور معالي لانا زكي نسيبة، وذلك في مقر منظمة الصحة العالمية بجنيف.

وتعد هذه المساهمة جزءاً من التزام الإمارات الأوسع تجاه الإغاثة الإنسانية العالمية والتي تدعم جهود منظمة الصحة العالمية في توفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية في المناطق المتأثرة بالصراعات. تستهدف المخصصات على وجه التحديد البنية التحتية للرعاية الصحية، وقدرات الاستجابة لحالات الطوارئ، وبرامج الوقاية من الأمراض.

وقالت معالي لانا زكي نسيبة: «إن العمل الذي تقوم به منظمة الصحة العالمية في السودان ينقذ الأرواح كل يوم، ونعتقد أنه من الضروري دعم هذه المهمة المستمرة. تتمتع الإمارات والمنظمة بشراكة طويلة الأمد، مما أفاد الشعوب في حالات الأزمات في جميع أنحاء المنطقة. نحن ملتزمون بالتضامن مع الشعب السوداني الشقيق».

إشادة بالإمارات

من جهته، قال الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس: «بدعم من الشركاء والجهات المانحة، ستواصل منظمة الصحة العالمية دعم الاحتياجات الصحية العاجلة لشعب السودان واللاجئين في البلدان المجاورة. نشكر الإمارات على هذا التعهد السخي. يجب أن نعمل معاً لحماية حياة الأشخاص الأكثر احتياجاً».

ويمثل هذا التمويل جزءاً كبيراً من تعهد الدولة الذي أعلنت عنه في أبريل خلال مشاركتها في «المؤتمر الإنساني الدولي للسودان والدول المجاورة» والبالغ 100 مليون دولار. وبهذا الدعم يرتفع إجمالي المساعدات الإماراتية للسودان خلال السنوات العشر الماضية إلى أكثر من 3.5 مليارات دولار.

واختتمت معالي لانا نسيبة مساعدة يرافقها سلطان الشامسي، زيارتهما إلى نيويورك، حيث وقعت دولة الإمارات ثلاث اتفاقيات لدعم الجهود الإنسانية في السودان، والتقت مع الشركاء الرئيسيين في الأمم المتحدة.

ووقع الشامسي في 21 يونيو الجاري، مذكرات تفاهم بين الإمارات وكل من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأغذية والزراعة، وكذلك خطاب نوايا مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وعلى مدار الأسبوع، عقدت معالي نسيبة والشامسي، كذلك اجتماعات ثنائية عدة، مع ممثلين رفيعي المستوى للأمم المتحدة، وتضمنت هذه المحادثات الموضوعية سبل التصدي والاستجابة للتحديات الرئيسية في قضايا السلام والأمن الدوليين.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز