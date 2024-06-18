قرقاش: الإمارات ستستمر في الدعم الإنساني وجهود وقف إطلاق النار في السودان

المصدر: البيان

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الإمارات ستستمر في الدعم الإنساني للسودان وجهود وقف إطلاق النار، كذلك ستدعم الجهود المشتركة مع الأشقاء والأصدقاء في المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة والعودة الي المسار السياسي في هذا البلد العربي الشقيق.

ودون معاليه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": الدكتور تيدروس أدحانوم غيبرييسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يشيد بالدعم الإماراتي للسودان، و سيستمر دعمنا الإنساني و جهودنا المشتركة مع الاشقاء والأصدقاء في المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة والعودة الي المسار السياسي في هذا البلد العربي الشقيق.

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