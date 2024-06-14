ضيوف الرحمن يبدأون اليوم مناسك الحج

المصدر: مكة المكرمة - وكالات

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انطلق فجر أمس قطار المشاعر المقدسة في أولى رحلاته لموسم الحج لعام 1445هـ، لخدمة ضيوف الرحمن في تنقلاتهم بين المشاعر المقدسة في منى وعرفات ومزدلفة عبر محطاته التسع المنتشرة بها، كما نشرت السلطات السعودية نقاط ارتكاز أمنية في المشاعر المقدسة استعداداً لوصول الحجاج اليوم الجمعة، إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية ليبدأ بذلك حجاج بيت الله الحرام مناسكهم في خطوة أولى نحو الوقوف على صعيد عرفات.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس»، أن الخطوط الحديدية السعودية «سار» كانت قد أعلنت الاثنين الماضي، انتهاء مرحلة التشغيل التجريبي التي استمرت لمدة تجاوزت 90 يوماً، تم خلالها التأكد من جاهزية القطارات البالغ عددها 17 قطاراً، والتي شهدت خلال الأشهر الماضية إجراء عمليات الصيانة الثقيلة، كما قامت بتطوير كافة الأنظمة المستخدمة في القطارات والمحطات وأنظمة الإشارات والاتصالات، وأنظمة مركز التشغيل والتحكم.

يذكر أن قطار المشاعر المقدسة دخل الخدمة عام 2010.

في الأثناء، حذرت وزارة الصحة السعودية الحجاج من أخطار التعرض لارتفاع حرارة الأسطح بالمشاعر المقدسة، والتي تصل إلى 72 درجة مئوية في بعض المناطق الجبلية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن السلطات نشرت نقاط ارتكاز أمنية في المشاعر المقدسة استعداداً لوصول الحجاج اليوم، إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية.

وأكدت وزارة الحج والعمرة السعودية، أنه سيتم التحقق من عدم السماح بالدخول لغير الحجاج النظاميين الذين يحملون بطاقة «نسك»، والتي تم إطلاقها خلال موسم الحج الحالي كإثبات رسمي ووحيد للحاج النظامي، وتمكين الحاج من إتمام نسكه والاستفادة من الخدمات الصحية واللوجستية والإقامة في مكة المكرمة خلال موسم الحج.

كما نبهت وزارة الصحة، في بيان أوردته «واس» أمس، الحجاج إلى أن التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، يُشكل خطراً كبيراً على صحتهم، مشيرة إلى أن موسم الحج هذا العام يأتي مع ارتفاع درجات الحرارة على مكة المكرمة، والتي تعد من أكبر الصعوبات التي يواجهها الحجاج.

ودعت الوزارة الحجاج إلى استخدام المظلات بشكل دائم لتجنب التعرض للشمس بشكل مباشر، وشرب المياه بكميات كافية على مدار اليوم، حتى لو لم يشعروا بالعطش، والالتزام بكل التعليمات والنصائح الصحية، والابتعاد عن الخروج والتعرض لأشعة الشمس أو المشي على الأسطح أو لمسها خلال ساعات الذروة.

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