الإمارات: جهودنا مستمرة للتوصل إلى حل سلمي للصراع في أوكرانيا

المصدر: برلين - وام

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أعربت دولة الإمارات، خلال مشاركتها في مؤتمر تعافي أوكرانيا الذي عُقد بتاريخ 11 يونيو واستمر ليومين في برلين بألمانيا، عن التزاماتها تجاه الشعب الأوكراني وتحقيق التعافي وإعادة الإعمار، كما أكدت جهود دولة الإمارات المستمرة التي تهدف للتوصل إلى حل سلمي للصراع، وشددت على أهمية الدبلوماسية والحوار وخفض التصعيد والحد من التداعيات الإنسانية الناجمة عن الأزمة.

وترأست معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وفد دولة الإمارات المشارك في المؤتمر، حيث أكدت إيمان دولة الإمارات بأهمية الحفاظ على قنوات التواصل مع الأطراف كافة. كما استعرضت نجاح وساطة دولة الإمارات بتسهيل تبادل الأسرى للمرة الرابعة منذ بداية العام الجاري، ما يعكس علاقة الدولة المتينة مع كلا الجانبين.

كما أكدت معالي ريم الهاشمي التزام دولة الإمارات بتحقيق شراكات قوية مع أوكرانيا من خلال إتمام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، كأحدث إنجاز تاريخي في العلاقات الثنائية.

وسلطت معاليها الضوء على جهود دولة الإمارات التي تضمنت تخصيص 105 ملايين دولار من المساعدات الإنسانية لأوكرانيا، تشمل الغذاء والمستلزمات الطبية وسيارات الإسعاف والمولدات الكهربائية والحواسيب المحمولة ومستلزمات التعليم لتقديم الدعم للمدنيين في أوكرانيا، ولا سيما الأطفال.

كما صرحت دولة الإمارات بخططها لتقديم الدعم، التي ترتكز على تحسين النظام التعليمي والصحي في أوكرانيا، بما يشمل صحة المرأة والصحة النفسية.

وعقدت معالي ريم الهاشمي على هامش المؤتمر اجتماعات ثنائية مع كل من السيدة الأولى أولينا زيلينسكا، عقيلة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وسعادة السيد توماس باجر، الأمين العام لوزارة الخارجية الاتحادية في ألمانيا، وسعادة السيد ينس بلوتنر، المستشار الخاص لشؤون السياسة الخارجية والأمنية في ألمانيا.

رافق معالي ريم الهاشمي سعادة أحمد العطار، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.

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