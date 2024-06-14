أمير الكويت يأمر بتعويض أسر ضحايا حريق «المنقف»

المصدر: الكويت - وكالات

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أعلن وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف، أمس، أن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمر بصرف مبالغ لأسر المتوفين في حادث حريق عمارة المنقف، كما أمر بتجهيز طائرات لنقل جثامين المتوفين من الجنسية الهندية إلى بلادهم.

وأضاف اليوسف، في تصريح صحافي أمس: «تمكنا من تحديد هوية 48 جثة، وهي 45 من الجنسية الهندية، وثلاث من الجنسية الفلبينية، وجارٍ العمل على تحديد هوية الجثة الأخيرة».

في الأثناء، قال وزير الخارجية عبدالله اليحيا لصحافيين إن «أحد الجرحى انتقل إلى رحمة الله» فجراً، بعد إعلان وفاة 49 شخصاً الأربعاء. وأضاف أن «غالبية القتلى» من الجنسية الهندية.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية، أمس، إن النيابة العامة أمرت بحبس مواطن كويتي وعدد من المقيمين احتياطياً لاتهامهم «بالقتل الخطأ والإصابة الخطأ نتيجة الإهمال في إجراءات الأمن والسلامة للوقاية من الحريق»، الذي شب في مبنى كان يسكنه عمال أجانب بمنطقة المنقف، ما أسفر عن مقتل 50 وإصابة عدد مماثل.

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