الإمارات تتضامن مع الكويت وتعزّي في ضحايا حريق

المصدر: أبوظبي- «وام»، الكويت- وكالات

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عبرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع دولة الكويت الشقيقة في ضحايا حريق اندلع بمبنى في منطقة المنقف، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات، فيما وجه أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح المسؤولين بالمتابعة الفورية، للوقوف على أسباب اندلاع هذا الحريق، ومحاسبة المسؤولين عن حدوثه حتى لا يتكرر مثل هذا الحادث المؤسف مستقبلاً. وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعازيها إلى الحكومة الكويتية، والشعب الكويتي الشقيق، وإلى أهالي وذوي ضحايا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

ولقي أكثر من 49 شخصاً حتفهم، وأصيب العشرات جراء حريق في مبنى يؤوي نحو 200 عامل بمنطقة مكتظة بالعمال في الكويت، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية الكويتية.

وقال مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية في وزارة الداخلية اللواء عيد العويهان في تصريح بثه التلفزيون الرسمي «للأسف تلقينا بلاغاً عن حريق في تمام الساعة السادسة صباحاً (03,00 ت غ) في منطقة المنقف بمحافظة الأحمدي»، مضيفاً أن هناك «أكثر من 49 حالة وفاة في موقع الحريق».

من جهتها أعلنت وزارة الصحة في بيان أنها تعاملت مع «43 إصابة حتى الآن»، توزعت على مستشفيات عدة، ولم يتم الإعلان عن جنسيات الضحايا، وأظهرت صور من مكان الحريق السخام الأسود وهو يغطي السطح الخارجي للمبنى المكون من ستة طوابق، والذي كان يسكنه 196 عاملاً. وذكر مصدر في الإدارة العامة للإطفاء أن الضحايا أصيبوا باختناق بسبب الدخان المتصاعد، بعد اندلاع الحريق في الطابق الأرضي.

محاسبة

ووجه أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح المسؤولين بالمتابعة الفورية، للوقوف على أسباب اندلاع هذا الحريق، ومحاسبة المسؤولين عن حدوثه حتى لا يتكرر مثل هذا الحادث المؤسف مستقبلاً. كما بعث ببرقيات تعازٍ لأسر ضحايا الحريق، معبراً عن صادق مواساته وبالغ تأثره ومشاركة ذوي الضحايا أحزانهم وآلامهم بهذا المصاب الجلل، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية «كونا».

تحقيق

من جهته أعلن وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف الصباح التحفظ على صاحب العقار، الذي نشب فيه الحريق للتحقيق في أي تقصير أو إهمال.

وقال الوزير «سأطلب من البلدية إزالة العقارات المخالفة بداية من اليوم الخميس من دون سابق إنذار للمخالفين، وسنعمل على معالجة قضية تكدس العمالة والإهمال حيالها». وأضاف «سنتحفظ على صاحب العقار، الذي اندلع فيه الحريق حتى الانتهاء من الإجراءات القانونية».

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