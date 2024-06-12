الكويت .. أكثر من 35 قتيلاً في حريق بناية المنقف

المصدر: البيان

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ارتفع عدد الوفيات بسبب الحريق في بناية المنقف بالكويت إلى أكثر من 35 شخصاً فيما يتلقى عشرات المصابين العلاج في عدد من مستشفيات وزارة الصحة.

وقال اللواء عيد راشد من وزارة الداخلية الكويتية إنه تم التوجه إلى الحادث، وتشكيل فريق من المطافي والطب الشرعي للتعرف على الوفيات والمصابين وفق صحيفة القبس.

من جهته، قال مدير عام الأدلة الجنائية اللواء عيد العويهان إن عدد الوفيات في موقع الحادث جراء حريق عمارة في المنقف تجاوز 35، وإنه تم نقل 15 مصاباً إلى المستشفيات توفي منهم 4.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة عن تعاملها وتقديمها للرعاية الطبية الكاملة حتى الآن لـ 43 حالة متأثرة جزاء الحريق في بناية بمنطقة المنقف، منها إصابات بليغة، و4 حالات وصلت متوفية.

وقالت الوزارة إن المصابين تم توزيعهم على عدة مستشفيات في البلاد، بواقع 21 حالة في مستشفى العدان، و6 حالات في مستشفى الفروانية، وحالة واحدة في الأميري، و11 حالة في مستشفى مبارك، و4 حالات في مستشفى مبارك، وذلك لتلقي العلاج اللازم، كما تبذل سائر الفرق الطبية كافة جهودها اللازمة، لتقديم الرعاية والعناية الفائقة لهم وعلى الفور.

وأكدت أنها تتابع عن كثب حالة المصابين، وتنسق مع المستشفيات المعنية والجهات المعنية في البلاد لتوفير كافة الاحتياجات الضرورية، ولضمان تقديم أفضل الخدمات العلاجية، كما قامت الوزارة بتشكيل فرق طبية متخصصة لمتابعة حالات المصابين وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم ولذويهم، وستوافيكم بأحدث المستجدات، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد من توفي بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

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