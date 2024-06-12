تعرف على السبب الأكبر للوفيات في حريق المنقف بالكويت

المصدر: البيان

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أفاد مدير العلاقات العامة في قوة الإطفاء العام، بالكويت، العميد محمد الغريب أن غالبية حالات الوفاة في حريق مبنى منطقة المنقف نتجت عن الاختناق جراء الدخان المتصاعد من الحريق خلال النوم، بينما تم إخلاء عدد كبير من قاطني العمارة.

وأعلن اللواء عيد العويهان، مدير عام الأدلة الجنائية في وزارة الداخلية الكويتية، اليوم، أن عدد الوفيات جراء حريق منطقة المنقف جنوب العاصمة تجاوز 35 حالة إضافة إلى 15 مصابا.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، عن مدير العلاقات العامة في قوة الإطفاء العام، العميد محمد الغريب، قوله إن الحريق اندلع في مبنى سكن عمال مكتظ، مشيرا إلى أن غالبية حالات الوفاة نتجت عن الاختناق جراء الدخان المتصاعد من الحريق خلال النوم، بينما تم إخلاء عدد كبير من قاطني العمارة.

وقالت وزارة الصحة إنها تتابع عن كثب حالة المصابين، وتنسق مع المستشفيات والجهات المعنية في البلاد لتوفير الاحتياجات الضرورية كافة لهم، وضمان تقديم أفضل الخدمات العلاجية، مشيرة إلى أنها شكلت فرقا طبية متخصصة لمتابعة حالات المصابين وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم ولذويهم.

وارتفع عدد الوفيات بسبب الحريق في بناية المنقف إلى أكثر من 35، فيما يتلقى عشرات المصابين العلاج في عدد من مستشفيات وزارة الصحة.

وقال اللواء عيد راشد من وزارة الداخلية الكويتية إنه تم التوجه إلى موقع الحادث، وتشكيل فريق من الإطفاء والطب الشرعي للتعرف على الوفيات والمصابين.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة عن تعاملها وتقديمها للرعاية الطبية الكاملة حتى الآن لـ 43 حالة متأثرة جزاء الحريق في بناية بمنطقة المنقف، منها إصابات بليغة، و4 حالات وصلت متوفية.

وقالت الوزارة إن المصابين تم توزيعهم على عدة مستشفيات في البلاد، بواقع 21 حالة في مستشفى العدان، و6 حالات في مستشفى الفروانية، وحالة واحدة في الأميري، و11 حالة في مستشفى مبارك، و4 حالات في مستشفى مبارك، وذلك لتلقي العلاج اللازم، كما تبذل سائر الفرق الطبية كافة جهودها اللازمة، لتقديم الرعاية والعناية الفائقة لهم وعلى الفور.

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