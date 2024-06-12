عبدالله بن زايد يبحث مع وزيري خارجية أمريكا وقطر مخرجات مؤتمر الأردن

المصدر: (عمان - وام)

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ناقش سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، أمس، في لقاءين منفصلين مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، مخرجات المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، الذي عقد أمس في الأردن، وجهود المجتمع الدولي للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار.

والتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على هامش أعمال المؤتمر، الذي عقد أمس، في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت في الأردن.

وناقش الجانبان عدداً من الملفات المتصلة بجدول أعمال المؤتمر، والجهود والمساعي الدبلوماسية الإقليمية والدولية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وحماية أرواح كافة المدنيين، وتقديم الاستجابة الإنسانية الكافية والمستدامة للمدنيين في قطاع غزة.

وأشاد سموه خلال محادثاته مع بلينكن بمقترحات الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، التي أعلن عنها مؤخراً، وأثمرت عن تبني مجلس الأمن الدولي (الاثنين) مشروع القرار، الذي صاغته واشنطن بناء على هذه المقترحات.

وجدد سموه التأكيد على أهمية التعامل بجدية وإيجابية مع هذه المساعي لوقف التصعيد وحماية أرواح كافة المدنيين، والتخفيف من الأزمة الإنسانية المتفاقمة، التي يعاني منها المدنيون في قطاع غزة. حضر اللقاء معالي لانا زكي نسيبة، مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية.

كما التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر على هامش المؤتمر، وبحثا جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار، بما يسهم في حماية أرواح كافة المدنيين، وتعزيز الاستجابة الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة، وذلك على هامش أعمال المؤتمر.

وثمن سموه جهود الوساطة المتواصلة، التي تقوم بها دولة قطر الشقيقة، إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار، مؤكداً دعم دولة الإمارات للمساعي كافة الرامية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وإنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد في المنطقة.

وفي سياق متصل بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات ودولة قطر، وسبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي في المجالات كافة، بما يدعم المسارات التنموية للبلدين، ويحقق الرخاء والازدهار لشعبيهما.

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