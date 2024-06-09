السعودية تضبط أكثر من 140 شركة حج وهمية

المصدر: مكة المكرمة - وكالات

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أكد مدير الأمن العام في المملكة العربية السعودية الفريق محمد البسامي أن الأمن العام استطاع ضبط أكثر من 140 شركة حج وهمية في موسم حج هذا العام، وجرى القبض على 64 ألف شخص حاولوا نقل الحجاج غير النظاميين إلى المشاعر المقدسة.

ونقل موقع «العربية.نت» عن مدير الأمن العام في المملكة تأكيده أن القوات الأمنية جاهزة للتعامل مع كل ما يمس الإخلال بالأمن والنظام، ومنع كافة الأعمال التي تؤثر على سلامة ضيوف الرحمن، إذ إن الأمن العام سيتعامل بكل حزم مع الذين يريدون التأثير على أمن الحج، مؤكداً أن أمن الحجاج خط أحمر لا يمكن تجاوزه.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن البسامي قوله: «هناك تكثيف أمني على مدار الساعة، والاستجابة سريعة لجميع البلاغات، وقوات الأمن ستتعامل بكل حزم وقوة»، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية اعتمدت جميع الخطط المنظمة لموسم حج هذا العام.

وتابع: «تشمل خطط تأمين الحج الجوانب الأمنية، وخطط حفظ النظام، وخطط ترتيب الحشود والخطة العامة للطوارئ، التي تهدف إلى توفير الراحة لضيوف الرحمن».

يذكر أن البسامي دشن، أول من أمس، مركز المراقبة الميدانية بالقوات الخاصة لأمن الطرق، الذي تم تجهيزه بأحدث التقنيات والأنظمة، في إطار الجهود الأمنية الميدانية لأمن وسلامة الحجاج، حسب وكالة الأنباء السعودية.

وكانت المملكة أطلقت حملة دولية للتوعية بخطورة حملات الحج الوهمية أخيراً، حسبما كشف وزير الحج والعمرة، الدكتور توفيق الربيعة، أثناء المؤتمر الصحافي الخاص بشؤون حج هذا العام، ما يفسر الرغبة في تصفير مستوى كثافة تلك الحملات.

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