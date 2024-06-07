انتخاب سلطنة عمان عضواً في لجنة أممية

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

انتخبت سلطنة عمان، عضواً في اللجنة المعنية بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة بالأمم المتحدة للفترة (2025 - 2028)، خلال الانتخابات التي عُقدت على هامش الاجتماع الثالث والعشرين للدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن المهندسة حميدة بنت سلوم الشكيرية مديرة دائرة التنمية الريفية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ستمثل سلطنة عمان في اللجنة.

ويأتي انتخاب سلطنة عُمان عضواً في اللجنة المعنية بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، ليؤكد المكانة التي تتمتع بها على الصعيد الدولي، ودورها الفاعل في تحقيق سبل تمكين المرأة وتوفير كافة أنواع الحماية والرعاية لها، وحرص الدول الأعضاء على أن تكون ممثلة في هذه اللجنة ذات الأهمية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز