الإمارات تدين الاعتداء على السفارة الأمريكية في بيروت

المصدر: أبوظبي- وام، بيروت- وفاء عواد

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أدانت دولة الإمارات بشدة، الاعتداء الذي استهدف سفارة الولايات المتحدة في بيروت، مشددة على أهمية حماية المباني الدبلوماسية حسب الأعراف والمواثيق التي تحكم وتنظم العمل الدبلوماسي.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات، تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القانون الدولي.

وتعرّضت السفارة الأمريكية في بيروت لإطلاق نار أول من أمس من قِبل شخص يحمل الجنسية السورية، وسجل إطلاق نار متبادل بين مطلق النار وعناصر الجيش اللبناني؛ ما أدى إلى إصابته ونقله إلى المستشفى، حيث تتم معالجته، وحالته مستقرة وغير خطرة. وأفادت معلومات أمنية لبنانية بأن خلية متشددة مؤلّفة من لبنانيين اثنين وعدد من السوريين تقف خلف الاعتداء.

من جهتها، أعلنت السفارة الأمريكية عن تسجيل إطلاق نار «بالقرب من مدخل» مجمّع السفارة المحصن. وأضافت في منشور على موقع «إكس» أنه «بفضل ردة الفعل السريعة» لقوات الأمن اللبنانية وفريق أمن السفارة، «فإن طاقمنا بأمان».

وفي بيان آخر، قالت السفارة، إن التحقيقات جارية والاتصالات مستمرة مع السلطات اللبنانية بشأن أي جديد، وقد أوصت مواطنيها بتجنب السفر إلى حدود لبنان مع إسرائيل وسوريا ومخيمات اللاجئين وتجنب التظاهرات وأي تجمعات.

ودانت وزارة الخارجية اللبنانية الاعتداء، مؤكدة التزام لبنان بحماية مقرات البعثات الدبلوماسية العاملة في بيروت وفقاً لاتفاقية فيينا.

وقال مصدر أمني إن المهاجم وهو مقيم في مجدل عنجر في البقاع شرق لبنان، نفّذ العملية «بمفرده»، مضيفاً أن القوات الأمنية أوقفت شقيقه ووالده وخمسة أشخاص آخرين هم على معرفة به.

ويؤكد عدد من المحللين أن ما حدث أكد من جديد أن لبنان ساحة مشرعة على كل الاحتمالات الأمنية،. فقبل أيام قليلة، أصدر الجيش اللبناني بياناً أفاد فيه أنه ألقى القبض على مجموعة إرهابية، كانت تستعد لتنفيذ عمليات على الأراضي اللبنانية.

ومنذ فترة، تتحدث التسريبات الأمنية في لبنان عن استعادة بعض المجموعات المتطرفة والمسلحة لنشاطها على الساحة اللبنانية.

وهذا ما يدفع الكثيرين إلى نسج المزيد من التحليلات حول استعادة هذه الجهات لنشاطها.

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