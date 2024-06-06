السعودية تعلن غداً الجمعة غرة شهر ذي الحجة و16 يونيو أول أيام عيد الأضحى

المصدر: البيان

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أعلنت المحكمة العليا في السعودية أن غداً الجمعة السابع من شهر يونيو هو غرة شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة يوم السبت الموافق الخامس عشر من شهر يونيو، وعيد الأضحى المبارك يوم الأحد16 يونيو.

وكانت لجان الترائي في مرصد الأهلة بالحريق تمكنت من رؤية هلال شهر ذي الحجة لهذا العام 1445هـ وعليه فإن غداً الجمعة سيكون أول أيام شهر ذي الحجة .

ودعت المحكمة العليا "الأربعاء"، عموم المسلمين في أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم "الخميس"، التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة، الموافق 6 يونيو.

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