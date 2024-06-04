الإمارات والسعودية وقطر والأردن ومصر تؤكد أهمية خطة بايدن بشأن غزة

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد وزراء خارجية الإمارات والسعودية وقطر والأردن ومصر على أهمية بجدية وإيجابية مع مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن بهدف الاتفاق على صفقة تضمن التوصل لوقف دائم لإطلاق النار، وإيصال المساعدات بشكل كافٍ إلى جميع أنحاء قطاع غزة، وبما ينهي معاناة أهل القطاع.

وعقد وزراء خارجية الدول الخمس أمس، اجتماعاً افتراضياً، ناقشوا خلاله تطورات جهود الوساطة التي تقوم بها مصر العربية وقطر والولايات المتحدة للتوصل إلى صفقة تبادل تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وإدخال المساعدات بشكل كافٍ إلى قطاع غزة. وأكد وزراء خارجية الإمارات والسعودية والأردن دعمهم لهذه الجهود.

وقف العدوان

وبحث الوزراء، المقترح الذي قدمه بايدن لتحقيق ذلك في الثاني من يونيو الجاري. وأكد الوزراء ضرورة وقف العدوان على غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها، وعودة النازحين إلى مناطقهم، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من القطاع، وإطلاق عملية إعادة إعمار في إطار خطة شاملة لتنفيذ حل الدولتين وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبتواقيت محددة وضمانات ملزمة.

ومن ناحية أخرى، شدد الوزراء على أن تنفيذ حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، هو سبيل تحقيق الأمن والسلام للجميع في المنطقة.

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