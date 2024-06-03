ولي عهد الكويت يؤدي اليمين الدستورية نائباً للأمير

المصدر: الكويت - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أدى ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، أمس، اليمين الدستورية، بمناسبة تعيينه نائباً للأمير.

جاء ذلك بعد يوم من أمر أصدره أمير الكويت الشيخ مشعل بتزكية الشيخ صباح خالد المبارك، رئيس الوزراء الأسبق، ولياً للعهد.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أن أمير الكويت استقبل بقصر السيف ولي العهد، لأداء اليمين الدستورية. وقال ولي العهد الشيخ صباح الخالد، بهذه المناسبة، «أعاهدكم بعزم وثبات بأن أكون دوماً وافي القسم وحافظ العهد العضيد المتين والناصح الأمين لسموكم، متفانياً بخدمة وطني، أميناً على مصالحه، محافظاً على أمنه واستقراره، راعياً لقيمه وأصالته ووحدته، مجتهداً في رفعته وتقدمه، ملتزماً بتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، ومتمسكاً بثوابتنا الوطنية الراسخة».

مواصلة النهضة

ونقلت الوكالة عن الأمير قوله بعد أداء ولي العهد لليمين «سيروا على بركة الله تحيطكم عنايته ورعايته». وأضاف الأمير «نهنئ أنفسنا وشعب الكويت الكريم بتوليكم منصب ولي العهد، راجين الله تعالى أن يوفقكم، ويسدد على دروب الخير خطاكم، لمواصلة النهضة التنموية لوطننا العزيز، وما فيه الخير لأبنائه الأوفياء وصالح البلاد والعباد».

وطبقاً للدستور فإن تعيين ولي العهد يكون بأمر أميري بناء على تزكية الأمير، ومبايعة من مجلس الأمة «البرلمان» تتم في جلسة خاصة، بموافقة أغلبية الأعضاء، الذين يتألف منهم المجلس.

ويؤدي نائب الأمير اليمين قبل مباشرة صلاحياته، في جلسة خاصة لمجلس الأمة، وفي حالة عدم انعقاد المجلس يكون أداء اليمين أمام الأمير، لكن أمير الكويت حل البرلمان في العاشر من مايو، وعلق العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على أربع سنوات، يتم خلالها مراجعة التجربة الديمقراطية واتخاذ ما يلزم بشأنها، ومنذ ذلك الحين انتقلت صلاحيات مجلس الأمة إلى الأمير ومجلس الوزراء.

يذكر أن الشيخ صباح خالد الحمد الصباح (من مواليد 15 مارس 1953)، وحاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من جامعة الكويت عام 1977، وعقب تخرجه في جامعة الكويت التحق الشيخ صباح الخالد بوزارة الخارجية عام 1978، وعمل في بعثة الكويت في الأمم المتحدة ثم سفيراً لبلاده لدى السعودية، ومندوباً لدى منظمة المؤتمر الإسلامي آنذاك.

وقبل أن يصبح رئيساً للوزراء في 2019 شغل الشيخ صباح الخالد منصب وزير الخارجية لنحو ثماني سنوات من 2011، وشغل قبلها مناصب وزارية منذ 2006 هي الشؤون الاجتماعية والعمل والإعلام.

وتم تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء خلال الفترة من 19 نوفمبر 2019 إلى 24 يوليو 2022، وهو الابن الثاني للشيخ خالد الحمد المبارك الصباح.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز