الكويت.. أمر أميري بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولياً للعهد

المصدر: كونا

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صدر أمر أميري بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولياً للعهد في الكويت.

وأصدر أمس الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، أمراً أميرياً بتزكية الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولياً للعهد.

وجاء في الأمر الأميري، أن على رئيس مجلس الوزراء عرض هذا الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات الدستورية المناسبة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكويتية.

السيرة الذاتية للشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح:

- ولد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح في الكويت عام 1953.

- حصل على البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة الكويت عام 1977.

-التحق بوزارة الخارجية عام 1978 بدرجة ملحق دبلوماسي وعمل في الإدارة السياسية - قسم الشؤون العربية - من 1978 إلى 1983 .

-التحق بوفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك خلال الفترة بين عامي 1983 و 1989.

- عمل الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح سفيراً لدولة الكويت لدى السعودية ومندوباً للبلاد لدى منظمة المؤتمر الإسلامي خلال الفترة من 1995 إلى 1998 وشارك خلالها في اجتماعات المجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي.

-في عام 1998 صدر مرسوم بتعيي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح رئيساً لجهاز الأمن الوطني بدرجة وزير. -عين وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل في يوليو عام 2006 ومارس عام 2007.

-عين سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح حفظه الله وزيرا للاعلام في مايو 2008 ويناير 2009.

- تسلم حقيبة وزارة الخارجية عام 2011.

-عين نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للخارجية ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.

-أعيد تعيينه في ديسمبر عام 2012 نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية.

- في يناير عام 2014 صدر مرسوم أميري بتعيينه بمنصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية.

-في ديسمبر 2016 أعيد توليته ذات الحقيبة الوزارية.

-في ديسمبر 2017 عين نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للخارجية.

-في 19 نوفمبر 2019 أصدر أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمراً أميرياً بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح حفظه الله رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه ترشيح أعضاء الحكومة الجديدة وهي أول حكومة يكلف بتشكيلها.

-في 14 ديسمبر 2020 وفي عهد أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح شكل الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح الحكومة الثانية له ثم شكل الحكومة الثالثة في الثاني من مارس عام 2021 والتي قبل أمير الكويت استقالتها في 18 نوفمبر 2021.

-في 28 ديسمبر 2021 أصدر أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مرسوماً بتشكيل الوزارة الـ 39 في تاريخ الكويت السياسي والرابعة للشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح.

-حصل على وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى من خادم الحرمين الشريفين الراحل الملك فهد بن عبد العزيز عام 1998 وعلى وسام النيلين من الطبقة الأولى في السودان 2012 وعلى وسام الجمهورية برتبة ضابط كبير الأسد الوطني من الرئيس السنغالي ماكي سال عام 2015 كما حصل على النجمة الكبرى لوسام نجمة القدس من الرئيس الفلسطيني محمود عباس عام 2018 .

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