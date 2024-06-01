وساطة إماراتية تنجح في تبادل 150 أسيراً بين روسيا وأوكرانيا

المصدر: أبوظبي - وام موسكو، كييف - وكالات

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أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية عن نجاح جهود الوساطة التي تقوم بها دولة الإمارات في إتمام عملية تبادل أسرى حرب جديدة بين جمهوريتي روسيا الاتحادية وأوكرانيا للإفراج عن 150 أسيراً.

وأفادت الوزارة بأن هذه الوساطة - وهي الرابعة منذ مطلع العام الجاري التي تنجح دولة الإمارات في تحقيقها - جاءت نتيجة تسخير الدولة علاقاتها المتميزة لدى الجانبين للوصول إلى هذا الاتفاق.

وتقدمت وزارة الخارجية بالشكر إلى حكومتي كل من روسيا الاتحادية وأوكرانيا على تعاونهما واستجابتهما للوساطة الإماراتية وإنجاح عملية تبادل الأسرى.

وأكدت على تواصل مساعي دولة الإمارات في دعم كافة الجهود التي تعمل على إيجاد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، منوهة إلى أهمية اللجوء إلى الدبلوماسية والحوار وخفض التصعيد، والتخفيف من التداعيات الإنسانية الناجمة عن الأزمة.

تجدر الإشارة إلى أن جهود الوساطة الإماراتية نجحت منذ بداية العام الجاري في إتمام ثلاث عمليات تبادل أسرى حرب بين روسيا وأوكرانيا، كما نجحت في ديسمبر 2022 في تبادل مسجونَين اثنين بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية.

من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس الجمعة عن استعادة 75 جندياً من الأسر الأوكراني، وذلك نتيجة مفاوضات بوساطة من الإمارات العربية المتحدة.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: «في 31 مايو، ونتيجة لعملية تفاوض، تمت استعادة 75 عسكرياً روسياً كانوا في خطر مميت في ظروف الأسر، من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف»، مضيفة أنه في المقابل، تم تسليم الجانب الأوكراني 75 من أسرى الحرب لها.

وأشار البيان إلى أنه سيتم نقل العسكريين الروس المفرج عنهم بطائرات نقل عسكرية إلى موسكو لتلقي العلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة للدفاع الروسية، وأنه يجري تقديم المساعدة الطبية والنفسية اللازمة لجميع المفرج عنهم.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن «دولة الإمارات العربية المتحدة قدمت وساطة إنسانية» في عملية إعادة الجنود الروس من الأسر.

وفي أوكرانيا قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن 75 أسير حرب أوكرانياً عادوا أمس الجمعة إلى الوطن من روسيا ضمن عملية تبادل للأسرى. وأضاف زيلينسكي أن عملية التبادل، التي أعيد فيها أيضاً 75 من أسرى الحرب الروس إلى بلدهم، شملت أربعة مدنيين أوكرانيين بينما ينتمي البقية إلى القوات المسلحة والحرس الوطني وحرس الحدود. وتابع: «نتذكر كل شخص ونبذل قصارى جهدنا للعثور على كل واحد من مواطنينا. وأنا ممتن للفريق المسؤول عن التبادلات».

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