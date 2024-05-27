فيصل المجفل سفيراً للسعودية في سوريا

المصدر: الرياض - وام، وكالات

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أعلن، أمس، عن تعيين الدكتور فيصل بن سعود المجفل، سفيراً للمملكة العربية السعودية لدى الجمهورية العربية السورية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن السفير الدكتور فيصل بن سعود المجفل رفع الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وللأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على الثقة الملكية بتعيينه سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى سوريا.

ونقل موقع «العربية.نت» عن الدكتور المجفل دعوته لله أن يمده بعونه وتوفيقه لأداء مهام عمله بما يحقق تطلعات القيادة في خدمة مصالح المملكة، وتوطيد أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين، حسب ما ذكره بيان وكالة الأنباء السعودية «واس»، فيما شغل المجفل في وقت سابق منصب سفير بلاده لدى الكاميرون.

وأعادت السعودية فتح سفارتها في سوريا هذا العام، وهو ما جاء بعدما قطعت الدولتان العلاقات الدبلوماسية قبل أكثر من 10 أعوام.

وأعادت سوريا فتح سفارتها في الرياض العام الماضي، وعينت سفيراً جديداً في ديسمبر.

وكانت الرياض ودمشق اتفقتا على إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما، وفي وقت سابق كان وصل فريق فني سعودي إلى دمشق، لمناقشة آليات إعادة فتح السفارة في العاصمة السورية لاستئناف عمل بعثة المملكة الدبلوماسية في سوريا.

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