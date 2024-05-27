الإمارات تتضامن مع بابوا غينيا الجديدة وتعزي في ضحايا انزلاق أرضي

المصدر: أبوظبي - وام - عواصم - وكالات

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عبرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية بابوا غينيا الجديدة في ضحايا انزلاق أرضي أسفر عن مقتل وإصابة المئات.

وأعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازيها ومواساتها إلى حكومة بابوا غينيا الجديدة وشعبها الصديق وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

ووقعت الكارثة في المرتفعات النائية ببابوا غينيا الجديدة، حيث صرح سرحان اكتوبراك، رئيس مهمة منظمة الهجرة الدولية في البلاد لشبكة إيه بي سي الأسترالية بأن 670 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم بعد انهيار أرضي. وقال إن حجم التأثير كان أكبر بكثير مما كان يعتقد في البداية.

وأوضح أكتوبراك أن التضاريس المحيطة بمنطقة الكارثة في إقليم إنجا ظلت محفوفة بالمخاطر وغير مستقرة، ما أدى إلى إجلاء نحو 1250 ناجياً. وأضاف إن «ذلك، إلى جانب حجم التربة الثقيل الذي سقط بالفعل في وقت سابق، يضغط على المنازل المحيطة، وبالتالي يتم إخلاؤها».

وتستمر جهود الإنقاذ بمشاركة فرق الاستجابة الوطنية للطوارئ والشرطة والجيش والأمم المتحدة.

ووصف أكتوبراك الصعوبات التي يواجهونها في مكان الحادث، قائلاً إن الأفراد اضطروا إلى «الفرار من الموقع بسبب الخطر المتزايد، حيث يستمر تساقط الصخور من دون توقف، وتستمر الأرض في الانزلاق».

10 قتلى

في أفغانستان، قال مسؤولون محليون أمس، إن عشرة أفراد من عائلة واحدة لقوا حتفهم، الليلة قبل الماضية، في بلدة في عاصمة ولاية بدخشان جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات.

وقال رئيس إدارة الإعلام والثقافة بولاية بدخشان، ذبيح الله أميري، في بيان، إن فرق الإنقاذ تبحث عن الضحايا المتبقين بعدما جرى انتشال أربع جثث. ولا توجد تقارير عن وجود ناجين من العائلة.

وقال برنامج الأغذية العالمي، في بيان، إن الفيضانات أثرت على 80 ألف شخص على الأقل في البلاد في الأسابيع القليلة الماضية.

وأسفرت فيضانات على الحدود بين أرمينيا وجورجيا عن قتيل وعزل قرى. وأظهرت لقطات بثها التلفزيون وتقارير إعلامية محلية أن سيولاً ناجمة عن الأمطار الغزيرة وفيضان أنهار في أرمينيا وجورجيا أودت بحياة شخص وأسفرت عن عزل قرى وإجلاء مئات الأشخاص من منازلهم.

وذكرت وكالات أنباء أنه تم إجلاء ما لا يقل عن 230 شخصاً من مناطق خطرة في شمال أرمينيا. وذكرت إذاعة أوروبا الحرة أن نهر ديبيد فاض على ضفتيه، ما أدى إلى انسداد طريق سريع وخط سكك حديدية بين أرمينيا وجورجيا.

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