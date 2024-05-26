الإمارات وقطر تبحثان تعزيز علاقات التعاون البرلمانية

المصدر: وام

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بحث الدكتور طارق حميد الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، خلال لقائه حسن بن عبد الله الغانم، رئيس مجلس الشورى بدولة قطر الشقيقة، سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية، وذلك على هامش المشاركة في المؤتمر السادس والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي المنعقد في الجزائر.

وأكد الجانبان، خلال اللقاء، عمق علاقات الأخوة بين البلدين، ومتانة علاقات التعاون الثنائية في مختلف المجالات، لا سيما البرلمانية، وأهمية التنسيق والتشاور خلال المشاركة في مختلف الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء كل من عائشة راشد ليتيم، رئيسة المجموعة، وحشيمة ياسر العفاري، وعائشة إبراهيم المري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.

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