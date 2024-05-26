الإمارات تؤكد أهمية تعزيز الدبلوماسية البرلمانية العربية

المصدر: الجزائر، القاهرة - البيان

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التقى الدكتور طارق حميد الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية، أمس، في الجزائر العاصمة، وذلك على هامش المشاركة في المؤتمر الـ 36 للاتحاد البرلماني العربي.

وأكد الجانبان خلال اللقاء، متانة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، وبحثا سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية بين المجلسين، والتنسيق والتشاور في المشاركات البرلمانية حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يجسد رؤية قيادتي البلدين ويواكب المصالح المشتركة والمتنامية بين البلدين والشعبين الشقيقين، علاوة على القضايا المطروحة على جدول أعمال المؤتمر وأهمية توحيد الجهود البرلمانية العربية المشتركة.

حضر اللقاء كل من عائشة راشد ليتيم، رئيسة مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني العربي، وهلال محمد الكعبي نائب رئيس المجموعة، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.

دور حيوي

على صعيد متصل، شارك سلطان بن يعقوب الزعابي، عضو مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني العربي، في اجتماع الدورة الـ 34 للجنة التنفيذية للاتحاد الذي عقد أمس في الجزائر ضمن أعمال المؤتمر الـ 36 للاتحاد.

وأكد الزعابي في الاجتماع أهمية الدور الحيوي الذي يضطلع به الاتحاد لتعزيز الدبلوماسية البرلمانية العربية، وضرورة تفعيل دوره وأنشطته على مستوى لجانه الدائمة والزيارات والمشاركات البرلمانية المختلفة، ووضع خطة عمل تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للاتحاد، ومواجهة التحديات والأزمات الحالية والمستقبلية للأمة العربية.

مشاركة

وفي القاهرة، شارك أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي، في أعمال الجلسة الرابعة من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي والتي عقدت أمس، في مقر جامعة الدول العربية.

وتضم مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية كلاً من: محمد أحمد اليماحي رئيس المجموعة، عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وناعمة عبدالله الشرهان، نائبة رئيس المجموعة، عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وماجد محمد المزروعي، عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ومحمد حسن الظهوري، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية.

وقال اليماحي، إن الجلسة ناقشت تقرير لجنة فلسطين، فاستعرضت مستجدات الوضع المتفاقم في قطاع غزة وجهود وقف إطلاق النار، كما استعرضت تقرير لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي عن آخر المستجدات والتطورات في العالم العربي.

وأوضحت ناعمة الشرهان، أن الجلسة ناقشت ما ورد في تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب من موضوعات، وتقدمت اللجنة باقتراح دراسة ومتابعة وتقييم أثر الوثائق والتشريعات التي يصدرها البرلمان العربي ومنها القانون الاسترشادي العربي لمكافحة العنف الأسري، وتطوير التعليم، ورؤية البرلمان في تمكين الشباب العرب من الإسهام الفاعل في التنمية.

وقال ماجد المزروعي، إن الجلسة اطلعت على نتائج اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، مع رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، في شأن التعاون بين اللجنتين في حقوق الإنسان في الوطن العربي. وتم الاتفاق على وضع خطة عمل مشتركة بين اللجنتين.

كما استعرضت الجلسة، تقرير اللجنة عن الجهود المبذولة لمواجهة الأفكار والممارسات الغربية الشاذة وتأطيرها ضمن منظومة حقوق الإنسان، واستعرضت مبادرات وجهود البرلمان العربي في شأن تعزيز حقوق الإنسان العربي.

وقال محمد الظهوري، إن لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية استعرضت تقريرها الذي تضمن القرارات ذات الطابع الاقتصادي والصادرة عن الدورة الـ 33 لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة والذي عقد بالمنامة في 16 مايو الجاري، ومن أبرزها التقدم المحرز في استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة الاتحاد الجمركي العربي.

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