قرقاش: "مجلس التعاون" نجح في مواجهة تحديات أمنية عاتية

المصدر: البيان

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية نجح في مواجهة تحديات أمنية عاتية وفي تعزيز الفضاء الاقتصادي، وأن يكون رافداً مهماً لدبلوماسية دول الخليج في نظام دولي يزداد تعقيداً.

وقال معاليه عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: «في مثل هذا اليوم من 1981 وفي عاصمتنا الحبيبة أبوظبي تأسس مجلس التعاون لدول الخليج العربية. رؤية القادة المؤسسين أدركت أهمية توحيد الكلمة والصف، نجح المجلس في مواجهة تحديات أمنية عاتية وفي تعزيز الفضاء الاقتصادي، وأن يكون رافداً مهماً لدبلوماسية دول الخليج في نظام دولي يزداد تعقيداً».

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