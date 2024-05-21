الإمارات تدين محاولة الانقلاب في الكونغو الديمقراطية

المصدر: أبوظبي - وام، وكالات

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دانت دولة الإمارات محاولة الانقلاب التي جرت في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ودعت إلى ضرورة المحافظة على الاستقرار والأمن في البلاد.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها، أن دولة الإمارات ترتبط بعلاقات وثيقة مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأنها تدعم سيادة ووحدة أراضيها، ضمن إطار المؤسسات والقانون والدستور، بما يحقق آمال وتطلعات شعبها الصديق.

وعاد الهدوء إلى مدينة كينشاسا، عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، بعد أن اندلعت فجر الأحد، اشتباكات مسلحة بالقرب من القصر الرئاسي، وسيطرة الجيش على الوضع وإحباط محاولة انقلابية فاشلة، ونشر آلياته في كبريات الشوارع وملتقيات الطرق.

وأعلن الجنرال سيلفان إيكينجي المتحدث باسم القوات المسلّحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية إحباط «محاولة انقلاب» في العاصمة كينشاسا شارك فيها أجانب وكونغوليون.

قال إيكينجي للصحافيين «قتل ستة أشخاص واعتقل العشرات في أعقاب هجمات قرب المقر الرئاسي»، وأضاف إنه من بين الستة الذين قتلوا ثلاثة مهاجمين وزعيمهم المعارض الذي يعيش في المنفى كريستيان مالانغا، مضيفاً إنه تم القبض على حوالي 50 من الجناة.

وأوضح إيكينجي في رسالة مقتضبة بثها التلفزيون الرسمي الكونغولي أن «قوات الدفاع والأمن أحبطت محاولة انقلاب في مهدها شارك فيها أجانب وكونغوليون وتم تحييدهم جميعاً ومن ذلك زعيمهم».

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