خادم الحرمين الشريفين يخضع لبرنامج علاجي لإصابته بالتهاب في الرئة

المصدر: واس

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الديوان الملكي السعودي أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مشيراً إلى أنه تبين إصابته بالتهاب في الرئة.

وأصدر الديوان، اليوم، بياناً جاء فيه: «استكمل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اليوم الأحد 11 ذو القعدة 1445هـ، الموافق 19 مايو 2024م، الفحوصات الطبية التي أجريت في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة».

وأضاف البيان: «وقد تبين وجود التهاب في الرئة، وقرر الفريق الطبي خضوعه ـ حفظه الله ـ في قصر السلام بجدة لبرنامج علاجي عبارة عن مضاد حيوي حتى يزول الالتهاب بحول الله. حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ومتعه بالصحة العافية».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز