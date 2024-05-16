الكويت تحتجز متهماً خطَّط لأعمال إرهابية في السعودية

المصدر: البيان

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أعلنت النيابة العامة الكويتية أنه تم احتجاز متهم خطَّط لأعمال إرهابية في المملكة العربية السعودية.

وأوضحت النيابة، اليوم، في بيان عبر حسابها الرسمي على «إكس»، أنها أمرت بحجز مواطن كويتي لاتهامه بالانضمام إلى جماعة محظورة والدعوة إليها، مشيرةً إلى أن المتهم نشر معلومات عن الجماعة المحظورة على الشبكة المعلوماتية.

وأكدت أن المتهم باشر أنشطة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، لافتةً إلى أنه نشر في أحد مواقع التواصل الاجتماعي معلومات وتسجيلات تروّج لأفكار تلك الجماعة.

وبينت أنه اجتمع مع أتباع الجماعة المحظورة، موضحةً أنهم خططوا لأعمال إرهابية في المملكة العربية السعودية الشقيقة تستهدف القوة العسكرية.

وذكرت النيابة العامة الكويتية أنها استجوبت المتهم وواجهته بالتهم المنسوبة إليه، مؤكدةً أنه جارٍ استكمال إجراءات التحقيق.

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